Cardano Maxi (MAXI) טוקנומיקה
Cardano Maxi (MAXI) מידע
Cardano MAXI is a community-led meme token built on the Cardano blockchain, reborn from the ashes of a failed project. After the original dev rugged the previous version, a committed community member relaunched the token under a new contract, new policy ID, and clean tokenomics—cutting all ties to the past. With a fixed supply of 1 billion tokens and fair distribution, MAXI symbolizes conviction, patience, and true belief in Cardano’s long-term mission.
It’s more than just a meme—it’s a movement. The MAXI community is made of die-hard Cardano believers who hold through bear markets, build during quiet times, and meme because it matters. The project embraces transparency, decentralized governance, and long-term value through features like locked liquidity, staking, on-chain voting, and a treasury system managed by the holders.
MAXI represents the “maximalist” spirit: loyal to Cardano, driven by community, and fueled by purpose. It partners with meme-forward ecosystems like Snek.fun and aims to be the go-to symbol of Cardano pride. No influencers. No VC games. Just grassroots strength and a ticker that refuses to die.
MAXI is not just a coin—it’s a signal that Cardano’s culture is alive, powerful, and built to last.
Cardano Maxi (MAXI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cardano Maxi (MAXI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Cardano Maxi (MAXI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Cardano Maxi (MAXI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MAXI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MAXIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MAXIטוקניומיקה, חקרו אתMAXIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
