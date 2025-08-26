Cardano Maxi מחיר (MAXI)
--
--
0.00%
0.00%
Cardano Maxi (MAXI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Cardano Maxi הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.13. ההיצע במחזור של MAXI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.03K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Cardano Maxiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCardano Maxi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCardano Maxi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cardano Maxiל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+17.59%
|60 ימים
|$ 0
|+17.59%
|90 ימים
|$ 0
|--
Cardano MAXI is a community-led meme token built on the Cardano blockchain, reborn from the ashes of a failed project. After the original dev rugged the previous version, a committed community member relaunched the token under a new contract, new policy ID, and clean tokenomics—cutting all ties to the past. With a fixed supply of 1 billion tokens and fair distribution, MAXI symbolizes conviction, patience, and true belief in Cardano’s long-term mission. It’s more than just a meme—it’s a movement. The MAXI community is made of die-hard Cardano believers who hold through bear markets, build during quiet times, and meme because it matters. The project embraces transparency, decentralized governance, and long-term value through features like locked liquidity, staking, on-chain voting, and a treasury system managed by the holders. MAXI represents the “maximalist” spirit: loyal to Cardano, driven by community, and fueled by purpose. It partners with meme-forward ecosystems like Snek.fun and aims to be the go-to symbol of Cardano pride. No influencers. No VC games. Just grassroots strength and a ticker that refuses to die. MAXI is not just a coin—it’s a signal that Cardano’s culture is alive, powerful, and built to last.
