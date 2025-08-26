Cardano Crocs Club (C4) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00167348$ 0.00167348 $ 0.00167348 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -1.14% שינוי מחיר (7D) -14.95% שינוי מחיר (7D) -14.95%

Cardano Crocs Club (C4) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, C4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. C4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00167348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, C4 השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cardano Crocs Club (C4) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 34.88$ 34.88 $ 34.88 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 291.20K$ 291.20K $ 291.20K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,669,428,532.0 1,669,428,532.0 1,669,428,532.0

שווי השוק הנוכחי של Cardano Crocs Club הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.88. ההיצע במחזור של C4 הוא 0.00, עם היצע כולל של 1669428532.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.20K.