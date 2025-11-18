Carbon Emission Blockchain מחיר היום

מחיר Carbon Emission Blockchain (CEB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00544815, עם שינוי של 6.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CEB ל USD הוא $ 0.00544815 לכל CEB.

Carbon Emission Blockchain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,349, עם היצע במחזור של 4.47M CEB. ב‑24 השעות האחרונות, CEB סחר בין $ 0.00544752 (נמוך) ל $ 0.00582894 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.49, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00544752.

ביצועים לטווח קצר, CEB נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -9.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Carbon Emission Blockchain (CEB) מידע שוק

שווי שוק $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K אספקת מחזור 4.47M 4.47M 4.47M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carbon Emission Blockchain הוא $ 24.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CEB הוא 4.47M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.48K.