Carbon (CARBON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.526379 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -27.81% שינוי מחיר (7D) +41.47%

Carbon (CARBON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CARBON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CARBONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.526379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CARBON השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -27.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carbon (CARBON) מידע שוק

שווי שוק $ 16.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.01K אספקת מחזור 32.65M אספקה כוללת 41,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carbon הוא $ 16.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CARBON הוא 32.65M, עם היצע כולל של 41000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.01K.