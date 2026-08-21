CAPTAIN ROBINHOOD מחיר היום

מחיר CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VLAD ל USD הוא $ 0 לכל VLAD.

CAPTAIN ROBINHOOD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,594.5, עם היצע במחזור של 1.00B VLAD. ב‑24 השעות האחרונות, VLAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VLAD נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו +10.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD) מידע שוק

שווי שוק $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CAPTAIN ROBINHOOD הוא $ 12.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VLAD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59K.