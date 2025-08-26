CAPPYBARA (CAPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00119758 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.06%

CAPPYBARA (CAPPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00119758, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAPPY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CAPPYBARA (CAPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 50.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.78K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,997,596.514801

שווי השוק הנוכחי של CAPPYBARA הוא $ 50.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPPY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997596.514801. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.78K.