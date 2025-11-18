Cappuccino Assassino מחיר היום

מחיר Cappuccino Assassino (ASSINO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000518, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASSINO ל USD הוא $ 0.00000518 לכל ASSINO.

Cappuccino Assassino כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,176.34, עם היצע במחזור של 1.00B ASSINO. ב‑24 השעות האחרונות, ASSINO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01414307, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000252.

ביצועים לטווח קצר, ASSINO נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cappuccino Assassino (ASSINO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

