Camille (CAMILLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.083146. במהלך 24 השעות האחרונות, CAMILLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082829 לבין שיא של $ 0.086977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAMILLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.202958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056391.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAMILLE השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -4.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Camille הוא $ 1.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAMILLE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Camilleל USDהיה $ -0.00383171999266746.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCamille ל USDהיה . $ -0.0171993570.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCamille ל USDהיה $ -0.0156342832.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Camilleל USDהיה $ +0.00178681032608257.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00383171999266746
|-4.40%
|30 ימים
|$ -0.0171993570
|-20.68%
|60 ימים
|$ -0.0156342832
|-18.80%
|90 ימים
|$ +0.00178681032608257
|+2.20%
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
