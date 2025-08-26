Camille (CAMILLE) מידע על מחיר (USD)

Camille (CAMILLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.083146. במהלך 24 השעות האחרונות, CAMILLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082829 לבין שיא של $ 0.086977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAMILLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.202958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056391.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAMILLE השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -4.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Camille (CAMILLE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Camille הוא $ 1.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAMILLE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.