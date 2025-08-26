עוד על CAMEL

Camel Dad סֵמֶל

Camel Dad מחיר (CAMEL)

לא רשום

1 CAMEL ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Camel Dad (CAMEL) טבלת מחירים חיה
Camel Dad (CAMEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154998
$ 0.00154998$ 0.00154998

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.91%

-4.91%

Camel Dad (CAMEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAMEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAMELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154998, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAMEL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Camel Dad (CAMEL) מידע שוק

$ 20.91K
$ 20.91K$ 20.91K

--
----

$ 20.91K
$ 20.91K$ 20.91K

7.86B
7.86B 7.86B

7,859,968,208.46198
7,859,968,208.46198 7,859,968,208.46198

שווי השוק הנוכחי של Camel Dad הוא $ 20.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAMEL הוא 7.86B, עם היצע כולל של 7859968208.46198. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.91K.

Camel Dad (CAMEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Camel Dadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCamel Dad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCamel Dad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Camel Dadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+6.15%
60 ימים$ 0-54.31%
90 ימים$ 0--

מה זהCamel Dad (CAMEL)

Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.

Camel Dad (CAMEL) משאב

האתר הרשמי

Camel Dadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Camel Dad (CAMEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Camel Dad (CAMEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Camel Dad.

בדוק את Camel Dad תחזית המחיר עכשיו‏!

CAMEL למטבעות מקומיים

Camel Dad (CAMEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Camel Dad (CAMEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAMEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Camel Dad (CAMEL)

כמה שווה Camel Dad (CAMEL) היום?
החי CAMELהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAMEL ל USD?
המחיר הנוכחי של CAMEL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Camel Dad?
שווי השוק של CAMEL הוא $ 20.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAMEL?
ההיצע במחזור של CAMEL הוא 7.86B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAMEL?
‏‏CAMEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00154998 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAMEL?
CAMEL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CAMEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAMEL הוא -- USD.
האם CAMEL יעלה השנה?
CAMEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAMEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.