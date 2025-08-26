Camel Dad (CAMEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00154998 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.91%

Camel Dad (CAMEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAMEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAMELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154998, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAMEL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Camel Dad (CAMEL) מידע שוק

שווי שוק $ 20.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.91K אספקת מחזור 7.86B אספקה כוללת 7,859,968,208.46198

שווי השוק הנוכחי של Camel Dad הוא $ 20.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAMEL הוא 7.86B, עם היצע כולל של 7859968208.46198. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.91K.