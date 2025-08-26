עוד על CALVIN

Calvin in the Cabal סֵמֶל

Calvin in the Cabal מחיר (CALVIN)

1 CALVIN ל USDמחיר חי:

$0.0010454
$0.0010454
-18.00%1D
Calvin in the Cabal (CALVIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:13:45 (UTC+8)

Calvin in the Cabal (CALVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00103878
$ 0.00103878
24 שעות נמוך
$ 0.00131796
$ 0.00131796
גבוה 24 שעות

$ 0.00103878
$ 0.00103878

$ 0.00131796
$ 0.00131796

$ 0.00866542
$ 0.00866542

$ 0
$ 0

+0.08%

-18.04%

-8.77%

-8.77%

Calvin in the Cabal (CALVIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010454. במהלך 24 השעות האחרונות, CALVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103878 לבין שיא של $ 0.00131796, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00866542, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALVIN השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -18.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calvin in the Cabal (CALVIN) מידע שוק

$ 1.05M
$ 1.05M

--
--

$ 1.05M
$ 1.05M

999.93M
999.93M

999,928,733.603452
999,928,733.603452

שווי השוק הנוכחי של Calvin in the Cabal הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CALVIN הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928733.603452. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.

Calvin in the Cabal (CALVIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Calvin in the Cabalל USDהיה $ -0.000230186530984251.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCalvin in the Cabal ל USDהיה . $ -0.0003206328.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCalvin in the Cabal ל USDהיה $ -0.0006559207.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Calvin in the Cabalל USDהיה $ -0.0015555872647996418.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000230186530984251-18.04%
30 ימים$ -0.0003206328-30.67%
60 ימים$ -0.0006559207-62.74%
90 ימים$ -0.0015555872647996418-59.80%

מה זהCalvin in the Cabal (CALVIN)

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

Calvin in the Cabal (CALVIN) משאב

האתר הרשמי

Calvin in the Cabalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Calvin in the Cabal (CALVIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Calvin in the Cabal (CALVIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Calvin in the Cabal.

בדוק את Calvin in the Cabal תחזית המחיר עכשיו‏!

CALVIN למטבעות מקומיים

Calvin in the Cabal (CALVIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Calvin in the Cabal (CALVIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CALVIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Calvin in the Cabal (CALVIN)

כמה שווה Calvin in the Cabal (CALVIN) היום?
החי CALVINהמחיר ב USD הוא 0.0010454 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CALVIN ל USD?
המחיר הנוכחי של CALVIN ל USD הוא $ 0.0010454. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Calvin in the Cabal?
שווי השוק של CALVIN הוא $ 1.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CALVIN?
ההיצע במחזור של CALVIN הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CALVIN?
‏‏CALVIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00866542 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CALVIN?
CALVIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CALVIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CALVIN הוא -- USD.
האם CALVIN יעלה השנה?
CALVIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CALVIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:13:45 (UTC+8)

Calvin in the Cabal (CALVIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.