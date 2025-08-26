Calvin in the Cabal (CALVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00103878 $ 0.00103878 $ 0.00103878 24 שעות נמוך $ 0.00131796 $ 0.00131796 $ 0.00131796 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00103878$ 0.00103878 $ 0.00103878 גבוה 24 שעות $ 0.00131796$ 0.00131796 $ 0.00131796 שיא כל הזמנים $ 0.00866542$ 0.00866542 $ 0.00866542 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -18.04% שינוי מחיר (7D) -8.77% שינוי מחיר (7D) -8.77%

Calvin in the Cabal (CALVIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010454. במהלך 24 השעות האחרונות, CALVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103878 לבין שיא של $ 0.00131796, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00866542, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALVIN השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -18.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calvin in the Cabal (CALVIN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,928,733.603452 999,928,733.603452 999,928,733.603452

שווי השוק הנוכחי של Calvin in the Cabal הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CALVIN הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928733.603452. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.