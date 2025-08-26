עוד על JENNER

Caitlyn Jenner סֵמֶל

Caitlyn Jenner מחיר (JENNER)

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Caitlyn Jenner (JENNER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:00:47 (UTC+8)

Caitlyn Jenner (JENNER) מידע על מחיר (USD)

Caitlyn Jenner (JENNER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JENNER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JENNERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00781975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JENNER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Caitlyn Jenner (JENNER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Caitlyn Jenner הוא $ 53.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JENNER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.43K.

Caitlyn Jenner (JENNER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Caitlyn Jennerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCaitlyn Jenner ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCaitlyn Jenner ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Caitlyn Jennerל USDהיה $ 0.

מה זהCaitlyn Jenner (JENNER)

$JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Caitlyn Jenner (JENNER) משאב

Caitlyn Jennerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Caitlyn Jenner (JENNER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Caitlyn Jenner (JENNER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Caitlyn Jenner.

בדוק את Caitlyn Jenner תחזית המחיר עכשיו‏!

JENNER למטבעות מקומיים

Caitlyn Jenner (JENNER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Caitlyn Jenner (JENNER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JENNER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Caitlyn Jenner (JENNER)

כמה שווה Caitlyn Jenner (JENNER) היום?
החי JENNERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JENNER ל USD?
המחיר הנוכחי של JENNER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Caitlyn Jenner?
שווי השוק של JENNER הוא $ 53.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JENNER?
ההיצע במחזור של JENNER הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JENNER?
‏‏JENNER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00781975 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JENNER?
JENNER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JENNER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JENNER הוא -- USD.
האם JENNER יעלה השנה?
JENNER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JENNER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:00:47 (UTC+8)

Caitlyn Jenner (JENNER) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

