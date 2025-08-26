Cainam (CAINAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00950263$ 0.00950263 $ 0.00950263 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -16.65% שינוי מחיר (7D) -19.39% שינוי מחיר (7D) -19.39%

Cainam (CAINAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAINAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAINAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00950263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAINAM השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -16.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cainam (CAINAM) מידע שוק

שווי שוק $ 45.17K$ 45.17K $ 45.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.66K$ 58.66K $ 58.66K אספקת מחזור 750.69M 750.69M 750.69M אספקה כוללת 974,820,893.311972 974,820,893.311972 974,820,893.311972

שווי השוק הנוכחי של Cainam הוא $ 45.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAINAM הוא 750.69M, עם היצע כולל של 974820893.311972. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.66K.