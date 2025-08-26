Byat (BYAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) +0.57% שינוי מחיר (7D) +0.57%

Byat (BYAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BYAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BYATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BYAT השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Byat (BYAT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 79.37$ 79.37 $ 79.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של Byat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.37. ההיצע במחזור של BYAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 3333333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.28K.