עוד על BXNF

BXNF מידע על מחיר

BXNF מסמך לבן

BXNF אתר רשמי

BXNF טוקניומיקה

BXNF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

bXNF סֵמֶל

bXNF מחיר (BXNF)

לא רשום

1 BXNF ל USDמחיר חי:

$0.01253947
$0.01253947$0.01253947
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
bXNF (BXNF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:41:12 (UTC+8)

bXNF (BXNF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 0.01252311
$ 0.01252311$ 0.01252311

--

--

-2.19%

-2.19%

bXNF (BXNF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01253947. במהלך 24 השעות האחרונות, BXNF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BXNFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01252311.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BXNF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bXNF (BXNF) מידע שוק

$ 5.11K
$ 5.11K$ 5.11K

--
----

$ 47.29K
$ 47.29K$ 47.29K

407.74K
407.74K 407.74K

3,771,521.89206144
3,771,521.89206144 3,771,521.89206144

שווי השוק הנוכחי של bXNF הוא $ 5.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BXNF הוא 407.74K, עם היצע כולל של 3771521.89206144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.29K.

bXNF (BXNF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של bXNFל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbXNF ל USDהיה . $ -0.0009433217.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbXNF ל USDהיה $ -0.0019215396.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של bXNFל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0009433217-7.52%
60 ימים$ -0.0019215396-15.32%
90 ימים$ 0--

מה זהbXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

bXNFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה bXNF (BXNF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות bXNF (BXNF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור bXNF.

בדוק את bXNF תחזית המחיר עכשיו‏!

BXNF למטבעות מקומיים

bXNF (BXNF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של bXNF (BXNF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BXNF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על bXNF (BXNF)

כמה שווה bXNF (BXNF) היום?
החי BXNFהמחיר ב USD הוא 0.01253947 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BXNF ל USD?
המחיר הנוכחי של BXNF ל USD הוא $ 0.01253947. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של bXNF?
שווי השוק של BXNF הוא $ 5.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BXNF?
ההיצע במחזור של BXNF הוא 407.74K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BXNF?
‏‏BXNF השיג מחיר שיא (ATH) של 2.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BXNF?
BXNF ‏‏רשם מחירATL של 0.01252311 USD.
מהו נפח המסחר של BXNF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BXNF הוא -- USD.
האם BXNF יעלה השנה?
BXNF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BXNF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:41:12 (UTC+8)

bXNF (BXNF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.