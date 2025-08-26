bXNF (BXNF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01252311$ 0.01252311 $ 0.01252311 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.19% שינוי מחיר (7D) -2.19%

bXNF (BXNF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01253947. במהלך 24 השעות האחרונות, BXNF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BXNFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01252311.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BXNF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bXNF (BXNF) מידע שוק

שווי שוק $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K אספקת מחזור 407.74K 407.74K 407.74K אספקה כוללת 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144

שווי השוק הנוכחי של bXNF הוא $ 5.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BXNF הוא 407.74K, עם היצע כולל של 3771521.89206144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.29K.