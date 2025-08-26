Buz Economy (BUZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.075926 גבוה 24 שעות $ 0.076956 שיא כל הזמנים $ 0.646605 המחיר הנמוך ביותר $ 0.065663 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -0.55% שינוי מחיר (7D) +1.21%

Buz Economy (BUZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.076426. במהלך 24 השעות האחרונות, BUZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075926 לבין שיא של $ 0.076956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.646605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.065663.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUZ השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Buz Economy (BUZ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15M אספקת מחזור 15.00M אספקה כוללת 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Buz Economy הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUZ הוא 15.00M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.