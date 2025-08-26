עוד על BUZ

Buz Economy סֵמֶל

Buz Economy מחיר (BUZ)

לא רשום

1 BUZ ל USDמחיר חי:

$0.076424
-0.50%1D
USD
Buz Economy (BUZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:25:52 (UTC+8)

Buz Economy (BUZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.075926
24 שעות נמוך
$ 0.076956
גבוה 24 שעות

$ 0.075926
$ 0.076956
$ 0.646605
$ 0.065663
-0.02%

-0.55%

+1.21%

+1.21%

Buz Economy (BUZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.076426. במהלך 24 השעות האחרונות, BUZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075926 לבין שיא של $ 0.076956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.646605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.065663.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUZ השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Buz Economy (BUZ) מידע שוק

$ 1.15M
--
$ 1.15M
15.00M
15,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Buz Economy הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUZ הוא 15.00M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.

Buz Economy (BUZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Buz Economyל USDהיה $ -0.00042464967839734.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBuz Economy ל USDהיה . $ -0.0011214904.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBuz Economy ל USDהיה $ -0.0118537643.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Buz Economyל USDהיה $ -0.00414040098105089.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00042464967839734-0.55%
30 ימים$ -0.0011214904-1.46%
60 ימים$ -0.0118537643-15.51%
90 ימים$ -0.00414040098105089-5.13%

מה זהBuz Economy (BUZ)

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

Buz Economy (BUZ) משאב

האתר הרשמי

Buz Economyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Buz Economy (BUZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Buz Economy (BUZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Buz Economy.

בדוק את Buz Economy תחזית המחיר עכשיו‏!

BUZ למטבעות מקומיים

Buz Economy (BUZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Buz Economy (BUZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Buz Economy (BUZ)

כמה שווה Buz Economy (BUZ) היום?
החי BUZהמחיר ב USD הוא 0.076426 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUZ ל USD?
המחיר הנוכחי של BUZ ל USD הוא $ 0.076426. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Buz Economy?
שווי השוק של BUZ הוא $ 1.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUZ?
ההיצע במחזור של BUZ הוא 15.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUZ?
‏‏BUZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.646605 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUZ?
BUZ ‏‏רשם מחירATL של 0.065663 USD.
מהו נפח המסחר של BUZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUZ הוא -- USD.
האם BUZ יעלה השנה?
BUZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:25:52 (UTC+8)

