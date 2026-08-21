BUYSEXUAL מחיר היום

מחיר BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUYSEXUAL ל USD הוא $ 0 לכל BUYSEXUAL.

BUYSEXUAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,601, עם היצע במחזור של 999.99M BUYSEXUAL. ב‑24 השעות האחרונות, BUYSEXUAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUYSEXUAL נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +3.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) מידע שוק

שווי שוק $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,419.934351 999,993,419.934351 999,993,419.934351

שווי השוק הנוכחי של BUYSEXUAL הוא $ 27.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUYSEXUAL הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993419.934351. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.60K.