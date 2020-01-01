Buy the DIP (DIP) טוקנומיקה

Buy the DIP (DIP) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Buy the DIP (DIP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
You know what they always tell you: buy the DIP. THIS IS THE DIP. If BTC monthly price change is positive, we will burn the same percentage increase, up to 5%

If BTC monthly price change is negative, we will burn the same percentage decrease, up to 10%

אתר רשמי:
https://buythedip.fun/

Buy the DIP (DIP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Buy the DIP (DIP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 16.57M
$ 16.57M$ 16.57M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00336013
$ 0.00336013$ 0.00336013
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00165738
$ 0.00165738$ 0.00165738

Buy the DIP (DIP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Buy the DIP (DIP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של DIP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות DIPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את DIPטוקניומיקה, חקרו אתDIPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

DIP חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן DIP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DIP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

