Buy the DIP (DIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00336013$ 0.00336013 $ 0.00336013 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) +1.42% שינוי מחיר (7D) +10.06% שינוי מחיר (7D) +10.06%

Buy the DIP (DIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00336013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIP השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, +1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Buy the DIP (DIP) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Buy the DIP הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.65K. ההיצע במחזור של DIP הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.47M.