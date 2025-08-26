buy and sleep (SLEEPCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -13.69% שינוי מחיר (7D) -2.28% שינוי מחיר (7D) -2.28%

buy and sleep (SLEEPCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SLEEPCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLEEPCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLEEPCOIN השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -13.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

buy and sleep (SLEEPCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,923,300.29 999,923,300.29 999,923,300.29

שווי השוק הנוכחי של buy and sleep הוא $ 12.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLEEPCOIN הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923300.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.51K.