buy and sleep סֵמֶל

buy and sleep מחיר (SLEEPCOIN)

לא רשום

1 SLEEPCOIN ל USDמחיר חי:

--
----
-13.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
buy and sleep (SLEEPCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:32:05 (UTC+8)

buy and sleep (SLEEPCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-13.69%

-2.28%

-2.28%

buy and sleep (SLEEPCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SLEEPCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLEEPCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLEEPCOIN השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -13.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

buy and sleep (SLEEPCOIN) מידע שוק

$ 12.51K
$ 12.51K$ 12.51K

--
----

$ 12.51K
$ 12.51K$ 12.51K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,300.29
999,923,300.29 999,923,300.29

שווי השוק הנוכחי של buy and sleep הוא $ 12.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLEEPCOIN הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999923300.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.51K.

buy and sleep (SLEEPCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של buy and sleepל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbuy and sleep ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbuy and sleep ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של buy and sleepל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.69%
30 ימים$ 0-37.12%
60 ימים$ 0-92.46%
90 ימים$ 0--

מה זהbuy and sleep (SLEEPCOIN)

narrative is simple. buy and sleep. whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.

buy and sleep (SLEEPCOIN) משאב

האתר הרשמי

buy and sleepתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה buy and sleep (SLEEPCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות buy and sleep (SLEEPCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור buy and sleep.

בדוק את buy and sleep תחזית המחיר עכשיו‏!

SLEEPCOIN למטבעות מקומיים

buy and sleep (SLEEPCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של buy and sleep (SLEEPCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLEEPCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על buy and sleep (SLEEPCOIN)

כמה שווה buy and sleep (SLEEPCOIN) היום?
החי SLEEPCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLEEPCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SLEEPCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של buy and sleep?
שווי השוק של SLEEPCOIN הוא $ 12.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLEEPCOIN?
ההיצע במחזור של SLEEPCOIN הוא 999.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLEEPCOIN?
‏‏SLEEPCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLEEPCOIN?
SLEEPCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SLEEPCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLEEPCOIN הוא -- USD.
האם SLEEPCOIN יעלה השנה?
SLEEPCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLEEPCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:32:05 (UTC+8)

