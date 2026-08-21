Butthole Coin מחיר היום

מחיר Butthole Coin (BUTTHOLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 29.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUTTHOLE ל USD הוא $ 0 לכל BUTTHOLE.

Butthole Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 444,802, עם היצע במחזור של 999.99M BUTTHOLE. ב‑24 השעות האחרונות, BUTTHOLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.133071, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUTTHOLE נע ב +5.54% בשעה האחרונה ו +26.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 214.20K.

Butthole Coin (BUTTHOLE) מידע שוק

שווי שוק $ 444.80K$ 444.80K $ 444.80K נפח (24 שעות) $ 214.20K$ 214.20K $ 214.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 444.80K$ 444.80K $ 444.80K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,991,959.0 999,991,959.0 999,991,959.0

שווי השוק הנוכחי של Butthole Coin הוא $ 444.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 214.20K. ההיצע במחזור של BUTTHOLE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991959.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 444.80K.