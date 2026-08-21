BUTTERCOIN מחיר היום

מחיר BUTTERCOIN (BUTTERCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUTTERCOIN ל USD הוא $ 0 לכל BUTTERCOIN.

BUTTERCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,425, עם היצע במחזור של 1.00B BUTTERCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BUTTERCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUTTERCOIN נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +3.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BUTTERCOIN (BUTTERCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BUTTERCOIN הוא $ 27.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTTERCOIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.43K.