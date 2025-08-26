עוד על BUSINESS

BUSINESS מידע על מחיר

BUSINESS אתר רשמי

BUSINESS טוקניומיקה

BUSINESS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Business Coin סֵמֶל

Business Coin מחיר (BUSINESS)

לא רשום

1 BUSINESS ל USDמחיר חי:

$0.00169163
$0.00169163$0.00169163
-4.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Business Coin (BUSINESS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:40:53 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00166725
$ 0.00166725$ 0.00166725
24 שעות נמוך
$ 0.00183134
$ 0.00183134$ 0.00183134
גבוה 24 שעות

$ 0.00166725
$ 0.00166725$ 0.00166725

$ 0.00183134
$ 0.00183134$ 0.00183134

$ 0.02849376
$ 0.02849376$ 0.02849376

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-4.45%

-26.39%

-26.39%

Business Coin (BUSINESS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169163. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSINESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00166725 לבין שיא של $ 0.00183134, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSINESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02849376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSINESS השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Business Coin (BUSINESS) מידע שוק

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

949.97M
949.97M 949.97M

949,973,142.65894
949,973,142.65894 949,973,142.65894

שווי השוק הנוכחי של Business Coin הוא $ 1.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSINESS הוא 949.97M, עם היצע כולל של 949973142.65894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.

Business Coin (BUSINESS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Business Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBusiness Coin ל USDהיה . $ -0.0008257595.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBusiness Coin ל USDהיה $ -0.0005812763.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Business Coinל USDהיה $ +0.0006220109474850595.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.45%
30 ימים$ -0.0008257595-48.81%
60 ימים$ -0.0005812763-34.36%
90 ימים$ +0.0006220109474850595+58.15%

מה זהBusiness Coin (BUSINESS)

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Business Coin (BUSINESS) משאב

האתר הרשמי

Business Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Business Coin (BUSINESS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Business Coin (BUSINESS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Business Coin.

בדוק את Business Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

BUSINESS למטבעות מקומיים

Business Coin (BUSINESS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Business Coin (BUSINESS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUSINESS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Business Coin (BUSINESS)

כמה שווה Business Coin (BUSINESS) היום?
החי BUSINESSהמחיר ב USD הוא 0.00169163 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUSINESS ל USD?
המחיר הנוכחי של BUSINESS ל USD הוא $ 0.00169163. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Business Coin?
שווי השוק של BUSINESS הוא $ 1.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUSINESS?
ההיצע במחזור של BUSINESS הוא 949.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUSINESS?
‏‏BUSINESS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02849376 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUSINESS?
BUSINESS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BUSINESS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUSINESS הוא -- USD.
האם BUSINESS יעלה השנה?
BUSINESS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUSINESS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:40:53 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.