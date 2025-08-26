Business Coin (BUSINESS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00166725 $ 0.00166725 $ 0.00166725 24 שעות נמוך $ 0.00183134 $ 0.00183134 $ 0.00183134 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00166725$ 0.00166725 $ 0.00166725 גבוה 24 שעות $ 0.00183134$ 0.00183134 $ 0.00183134 שיא כל הזמנים $ 0.02849376$ 0.02849376 $ 0.02849376 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -4.45% שינוי מחיר (7D) -26.39% שינוי מחיר (7D) -26.39%

Business Coin (BUSINESS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169163. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSINESS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00166725 לבין שיא של $ 0.00183134, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSINESSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02849376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSINESS השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Business Coin (BUSINESS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M אספקת מחזור 949.97M 949.97M 949.97M אספקה כוללת 949,973,142.65894 949,973,142.65894 949,973,142.65894

שווי השוק הנוכחי של Business Coin הוא $ 1.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSINESS הוא 949.97M, עם היצע כולל של 949973142.65894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.