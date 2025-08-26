Burr Governance Token (BURR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00504875 $ 0.00504875 $ 0.00504875 24 שעות נמוך $ 0.00636902 $ 0.00636902 $ 0.00636902 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00504875$ 0.00504875 $ 0.00504875 גבוה 24 שעות $ 0.00636902$ 0.00636902 $ 0.00636902 שיא כל הזמנים $ 0.03520368$ 0.03520368 $ 0.03520368 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.09% שינוי מחיר (1D) -18.16% שינוי מחיר (7D) -26.03% שינוי מחיר (7D) -26.03%

Burr Governance Token (BURR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00516129. במהלך 24 השעות האחרונות, BURR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00504875 לבין שיא של $ 0.00636902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03520368, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURR השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -18.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burr Governance Token (BURR) מידע שוק

שווי שוק $ 391.43K$ 391.43K $ 391.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 462.76K$ 462.76K $ 462.76K אספקת מחזור 76.13M 76.13M 76.13M אספקה כוללת 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Burr Governance Token הוא $ 391.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURR הוא 76.13M, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.76K.