עוד על BURR

BURR מידע על מחיר

BURR אתר רשמי

BURR טוקניומיקה

BURR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Burr Governance Token סֵמֶל

Burr Governance Token מחיר (BURR)

לא רשום

1 BURR ל USDמחיר חי:

$0.00516129
$0.00516129$0.00516129
-18.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Burr Governance Token (BURR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:40:03 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00504875
$ 0.00504875$ 0.00504875
24 שעות נמוך
$ 0.00636902
$ 0.00636902$ 0.00636902
גבוה 24 שעות

$ 0.00504875
$ 0.00504875$ 0.00504875

$ 0.00636902
$ 0.00636902$ 0.00636902

$ 0.03520368
$ 0.03520368$ 0.03520368

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-18.16%

-26.03%

-26.03%

Burr Governance Token (BURR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00516129. במהלך 24 השעות האחרונות, BURR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00504875 לבין שיא של $ 0.00636902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03520368, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURR השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -18.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burr Governance Token (BURR) מידע שוק

$ 391.43K
$ 391.43K$ 391.43K

--
----

$ 462.76K
$ 462.76K$ 462.76K

76.13M
76.13M 76.13M

90,000,000.0
90,000,000.0 90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Burr Governance Token הוא $ 391.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURR הוא 76.13M, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.76K.

Burr Governance Token (BURR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Burr Governance Tokenל USDהיה $ -0.001145942766332296.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurr Governance Token ל USDהיה . $ +0.0003997269.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurr Governance Token ל USDהיה $ +0.0000496051.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Burr Governance Tokenל USDהיה $ -0.007931744835053764.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001145942766332296-18.16%
30 ימים$ +0.0003997269+7.74%
60 ימים$ +0.0000496051+0.96%
90 ימים$ -0.007931744835053764-60.57%

מה זהBurr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Burr Governance Token (BURR) משאב

האתר הרשמי

Burr Governance Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Burr Governance Token (BURR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Burr Governance Token (BURR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Burr Governance Token.

בדוק את Burr Governance Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BURR למטבעות מקומיים

Burr Governance Token (BURR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Burr Governance Token (BURR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Burr Governance Token (BURR)

כמה שווה Burr Governance Token (BURR) היום?
החי BURRהמחיר ב USD הוא 0.00516129 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BURR ל USD?
המחיר הנוכחי של BURR ל USD הוא $ 0.00516129. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Burr Governance Token?
שווי השוק של BURR הוא $ 391.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BURR?
ההיצע במחזור של BURR הוא 76.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BURR?
‏‏BURR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03520368 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BURR?
BURR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BURR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BURR הוא -- USD.
האם BURR יעלה השנה?
BURR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BURR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:40:03 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.