BurnVault Cash (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

BurnVault Cash (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BurnVault Cash (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 17.04$ 17.04 $ 17.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 72,349,524.82861133 72,349,524.82861133 72,349,524.82861133

שווי השוק הנוכחי של BurnVault Cash הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.04. ההיצע במחזור של BURN הוא 0.00, עם היצע כולל של 72349524.82861133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.13K.