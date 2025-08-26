עוד על BURN

BURN מידע על מחיר

BURN מסמך לבן

BURN אתר רשמי

BURN טוקניומיקה

BURN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BurnVault Cash סֵמֶל

BurnVault Cash מחיר (BURN)

לא רשום

1 BURN ל USDמחיר חי:

$0.00011238
$0.00011238$0.00011238
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BurnVault Cash (BURN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:40:35 (UTC+8)

BurnVault Cash (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BurnVault Cash (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BurnVault Cash (BURN) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.04
$ 17.04$ 17.04

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

0.00
0.00 0.00

72,349,524.82861133
72,349,524.82861133 72,349,524.82861133

שווי השוק הנוכחי של BurnVault Cash הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.04. ההיצע במחזור של BURN הוא 0.00, עם היצע כולל של 72349524.82861133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.13K.

BurnVault Cash (BURN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BurnVault Cashל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurnVault Cash ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurnVault Cash ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BurnVault Cashל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 00.00%
60 ימים$ 00.00%
90 ימים$ 0--

מה זהBurnVault Cash (BURN)

Burn the Token and Unlock the Vault. BurnVault Cash is an innovative decentralized finance (DeFi) protocol on the Abstract Chain, designed to incentivize token burning and reward long-term holders. By leveraging a unique token-burning mechanism, BurnVault Cash allows users to burn $BURN tokens to own $VAULT dividends, with ETH rewards are continuously distributed based on the $VAULT dividend holding ratio.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BurnVault Cash (BURN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BurnVault Cashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BurnVault Cash (BURN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BurnVault Cash (BURN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BurnVault Cash.

בדוק את BurnVault Cash תחזית המחיר עכשיו‏!

BURN למטבעות מקומיים

BurnVault Cash (BURN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BurnVault Cash (BURN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BurnVault Cash (BURN)

כמה שווה BurnVault Cash (BURN) היום?
החי BURNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BURN ל USD?
המחיר הנוכחי של BURN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BurnVault Cash?
שווי השוק של BURN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BURN?
ההיצע במחזור של BURN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BURN?
‏‏BURN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BURN?
BURN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BURN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BURN הוא $ 17.04 USD.
האם BURN יעלה השנה?
BURN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BURN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:40:35 (UTC+8)

BurnVault Cash (BURN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.