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מחיר Burnie Senders בזמן אמת היום הוא 0.00253588 USD.BURNIE שווי השוק הוא 2,460,874 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר BURNIE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Burnie Senders בזמן אמת היום הוא 0.00253588 USD.BURNIE שווי השוק הוא 2,460,874 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר BURNIE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Burnie Senders סֵמֶל

Burnie Senders מחיר (BURNIE)

לא רשום

1 BURNIE ל USDמחיר חי:

$0.00260778
$0.00260778$0.00260778
+0.77%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Burnie Senders (BURNIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 14:00:00 (UTC+8)

Burnie Senders מחיר היום

מחיר Burnie Senders (BURNIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00253588, עם שינוי של 75.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURNIE ל USD הוא $ 0.00253588 לכל BURNIE.

Burnie Senders כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,460,874, עם היצע במחזור של 969.66M BURNIE. ב‑24 השעות האחרונות, BURNIE סחר בין $ 0.00145504 (נמוך) ל $ 0.00304785 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0244791, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126688.

ביצועים לטווח קצר, BURNIE נע ב -3.13% בשעה האחרונה ו +77.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.05M.

Burnie Senders (BURNIE) מידע שוק

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

969.66M
969.66M 969.66M

969,657,627.826639
969,657,627.826639 969,657,627.826639

שווי השוק הנוכחי של Burnie Senders הוא $ 2.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05M. ההיצע במחזור של BURNIE הוא 969.66M, עם היצע כולל של 969657627.826639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.

Burnie Senders היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00145504
$ 0.00145504$ 0.00145504
24 שעות נמוך
$ 0.00304785
$ 0.00304785$ 0.00304785
גבוה 24 שעות

$ 0.00145504
$ 0.00145504$ 0.00145504

$ 0.00304785
$ 0.00304785$ 0.00304785

$ 0.0244791
$ 0.0244791$ 0.0244791

$ 0.00126688
$ 0.00126688$ 0.00126688

-3.13%

+75.24%

+77.35%

+77.35%

Burnie Senders (BURNIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Burnie Sendersל USDהיה $ +0.00108879.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurnie Senders ל USDהיה . $ +0.0016414799.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurnie Senders ל USDהיה $ -0.0008816800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Burnie Sendersל USDהיה $ -0.000000001825722819.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00108879+75.24%
30 ימים$ +0.0016414799+64.73%
60 ימים$ -0.0008816800-34.76%
90 ימים$ -0.000000001825722819-0.00%

תחזית מחיר עבור Burnie Senders

Burnie Senders (BURNIE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BURNIE הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Burnie Senders (BURNIE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Burnie Senders עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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Burnie Senders (BURNIE) משאב

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 14:00:00 (UTC+8)

Burnie Senders (BURNIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
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02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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