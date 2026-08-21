Burnie Senders מחיר היום

מחיר Burnie Senders (BURNIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00253588, עם שינוי של 75.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURNIE ל USD הוא $ 0.00253588 לכל BURNIE.

Burnie Senders כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,460,874, עם היצע במחזור של 969.66M BURNIE. ב‑24 השעות האחרונות, BURNIE סחר בין $ 0.00145504 (נמוך) ל $ 0.00304785 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0244791, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126688.

ביצועים לטווח קצר, BURNIE נע ב -3.13% בשעה האחרונה ו +77.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.05M.

Burnie Senders (BURNIE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M נפח (24 שעות) $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M אספקת מחזור 969.66M 969.66M 969.66M אספקה כוללת 969,657,627.826639 969,657,627.826639 969,657,627.826639

שווי השוק הנוכחי של Burnie Senders הוא $ 2.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05M. ההיצע במחזור של BURNIE הוא 969.66M, עם היצע כולל של 969657627.826639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.