Burn Reward Systeam מחיר היום

מחיר Burn Reward Systeam (BURN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURN ל USD הוא $ 0 לכל BURN.

Burn Reward Systeam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,507.31, עם היצע במחזור של 29.97M BURN. ב‑24 השעות האחרונות, BURN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02161275, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BURN נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -1.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 178.98.

Burn Reward Systeam (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K נפח (24 שעות) $ 178.98$ 178.98 $ 178.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K אספקת מחזור 29.97M 29.97M 29.97M אספקה כוללת 108,410,967.1981 108,410,967.1981 108,410,967.1981

שווי השוק הנוכחי של Burn Reward Systeam הוא $ 12.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 178.98. ההיצע במחזור של BURN הוא 29.97M, עם היצע כולל של 108410967.1981. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.24K.