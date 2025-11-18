Burn On Bags מחיר היום

מחיר Burn On Bags (BURN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001826, עם שינוי של 7.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURN ל USD הוא $ 0.00001826 לכל BURN.

Burn On Bags כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,100.18, עם היצע במחזור של 825.51M BURN. ב‑24 השעות האחרונות, BURN סחר בין $ 0.00001773 (נמוך) ל $ 0.00001976 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00039824, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000635.

ביצועים לטווח קצר, BURN נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו -19.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Burn On Bags (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K אספקת מחזור 825.51M 825.51M 825.51M אספקה כוללת 825,505,894.512395 825,505,894.512395 825,505,894.512395

שווי השוק הנוכחי של Burn On Bags הוא $ 15.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 825.51M, עם היצע כולל של 825505894.512395. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.10K.