Burkat מחיר היום

מחיר Burkat (BURKAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000046, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURKAT ל USD הוא $ 0.0000046 לכל BURKAT.

Burkat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,591.0, עם היצע במחזור של 998.35M BURKAT. ב‑24 השעות האחרונות, BURKAT סחר בין $ 0.00000435 (נמוך) ל $ 0.00000457 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00039275, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000435.

ביצועים לטווח קצר, BURKAT נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו -17.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Burkat (BURKAT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K אספקת מחזור 998.35M 998.35M 998.35M אספקה כוללת 998,345,226.284517 998,345,226.284517 998,345,226.284517

שווי השוק הנוכחי של Burkat הוא $ 4.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURKAT הוא 998.35M, עם היצע כולל של 998345226.284517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.59K.