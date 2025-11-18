Burger Money מחיר היום

מחיר Burger Money (BURGERS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURGERS ל USD הוא -- לכל BURGERS.

Burger Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,833, עם היצע במחזור של 91.63B BURGERS. ב‑24 השעות האחרונות, BURGERS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BURGERS נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Burger Money (BURGERS) מידע שוק

שווי שוק $ 39.83K$ 39.83K $ 39.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.83K$ 39.83K $ 39.83K אספקת מחזור 91.63B 91.63B 91.63B אספקה כוללת 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

שווי השוק הנוכחי של Burger Money הוא $ 39.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURGERS הוא 91.63B, עם היצע כולל של 91633357230.0502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.83K.