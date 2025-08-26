BunnyPark Game (BG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00838662 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.79%

BunnyPark Game (BG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00838662, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BG השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BunnyPark Game (BG) מידע שוק

שווי שוק $ 12.45K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.51K אספקת מחזור 995.41M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BunnyPark Game הוא $ 12.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BG הוא 995.41M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.51K.