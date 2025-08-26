עוד על BG

BunnyPark Game סֵמֶל

BunnyPark Game מחיר (BG)

לא רשום

1 BG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BunnyPark Game (BG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:13:22 (UTC+8)

BunnyPark Game (BG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00838662
$ 0.00838662$ 0.00838662

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.01%

-0.79%

-0.79%

BunnyPark Game (BG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00838662, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BG השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BunnyPark Game (BG) מידע שוק

$ 12.45K
$ 12.45K$ 12.45K

--
----

$ 12.51K
$ 12.51K$ 12.51K

995.41M
995.41M 995.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BunnyPark Game הוא $ 12.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BG הוא 995.41M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.51K.

BunnyPark Game (BG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BunnyPark Gameל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBunnyPark Game ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBunnyPark Game ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BunnyPark Gameל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.01%
30 ימים$ 0-12.44%
60 ימים$ 0-6.24%
90 ימים$ 0--

מה זהBunnyPark Game (BG)

"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."

BunnyPark Game (BG) משאב

האתר הרשמי

BunnyPark Gameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BunnyPark Game (BG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BunnyPark Game (BG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BunnyPark Game.

בדוק את BunnyPark Game תחזית המחיר עכשיו‏!

BG למטבעות מקומיים

BunnyPark Game (BG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BunnyPark Game (BG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BunnyPark Game (BG)

כמה שווה BunnyPark Game (BG) היום?
החי BGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BG ל USD?
המחיר הנוכחי של BG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BunnyPark Game?
שווי השוק של BG הוא $ 12.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BG?
ההיצע במחזור של BG הוא 995.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BG?
‏‏BG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00838662 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BG?
BG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BG הוא -- USD.
האם BG יעלה השנה?
BG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:13:22 (UTC+8)

