Bunni סֵמֶל

Bunni מחיר (BUNNI)

לא רשום

1 BUNNI ל USDמחיר חי:

$0.01160519
$0.01160519
-6.70%1D
Bunni (BUNNI) טבלת מחירים חיה
Bunni (BUNNI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01156171
24 שעות נמוך
$ 0.01251885
גבוה 24 שעות

$ 0.01156171
$ 0.01251885
$ 0.02499457
$ 0.00910118
-0.38%

-6.90%

-9.93%

-9.93%

Bunni (BUNNI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01160747. במהלך 24 השעות האחרונות, BUNNI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01156171 לבין שיא של $ 0.01251885, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUNNIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02499457, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00910118.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUNNI השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.93% ב-7 הימים האחרונים.

Bunni (BUNNI) מידע שוק

$ 8.34M
--
$ 11.46M
718.31M
987,455,855.6862254
שווי השוק הנוכחי של Bunni הוא $ 8.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNNI הוא 718.31M, עם היצע כולל של 987455855.6862254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.46M.

Bunni (BUNNI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bunniל USDהיה $ -0.0008615162842751.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBunni ל USDהיה . $ -0.0032280478.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBunni ל USDהיה $ +0.0031949549.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bunniל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0008615162842751-6.90%
30 ימים$ -0.0032280478-27.81%
60 ימים$ +0.0031949549+27.52%
90 ימים$ 0--

מה זהBunni (BUNNI)

Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors.  • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again.  • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers.  • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent.   • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL.  • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters.   • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions. 

Bunni (BUNNI) משאב

האתר הרשמי

Bunniתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bunni (BUNNI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bunni (BUNNI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bunni.

בדוק את Bunni תחזית המחיר עכשיו‏!

BUNNI למטבעות מקומיים

Bunni (BUNNI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bunni (BUNNI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUNNI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bunni (BUNNI)

כמה שווה Bunni (BUNNI) היום?
החי BUNNIהמחיר ב USD הוא 0.01160747 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUNNI ל USD?
המחיר הנוכחי של BUNNI ל USD הוא $ 0.01160747. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bunni?
שווי השוק של BUNNI הוא $ 8.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUNNI?
ההיצע במחזור של BUNNI הוא 718.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUNNI?
‏‏BUNNI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02499457 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUNNI?
BUNNI ‏‏רשם מחירATL של 0.00910118 USD.
מהו נפח המסחר של BUNNI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUNNI הוא -- USD.
האם BUNNI יעלה השנה?
BUNNI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUNNI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
