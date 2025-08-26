Bunni (BUNNI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01156171 $ 0.01156171 $ 0.01156171 24 שעות נמוך $ 0.01251885 $ 0.01251885 $ 0.01251885 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01156171$ 0.01156171 $ 0.01156171 גבוה 24 שעות $ 0.01251885$ 0.01251885 $ 0.01251885 שיא כל הזמנים $ 0.02499457$ 0.02499457 $ 0.02499457 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00910118$ 0.00910118 $ 0.00910118 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -6.90% שינוי מחיר (7D) -9.93% שינוי מחיר (7D) -9.93%

Bunni (BUNNI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01160747. במהלך 24 השעות האחרונות, BUNNI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01156171 לבין שיא של $ 0.01251885, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUNNIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02499457, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00910118.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUNNI השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bunni (BUNNI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M אספקת מחזור 718.31M 718.31M 718.31M אספקה כוללת 987,455,855.6862254 987,455,855.6862254 987,455,855.6862254

שווי השוק הנוכחי של Bunni הוא $ 8.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNNI הוא 718.31M, עם היצע כולל של 987455855.6862254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.46M.