Bumper סֵמֶל

Bumper מחיר (BUMP)

לא רשום

1 BUMP ל USDמחיר חי:

$0.00179222
$0.00179222
0.00%1D
USD
Bumper (BUMP) טבלת מחירים חיה
Bumper (BUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00179184
24 שעות נמוך
$ 0.00179244
גבוה 24 שעות

$ 0.00179184
$ 0.00179244
$ 0.438225
$ 0
--

+0.01%

-10.68%

-10.68%

Bumper (BUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00179222. במהלך 24 השעות האחרונות, BUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179184 לבין שיא של $ 0.00179244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.438225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bumper (BUMP) מידע שוק

$ 350.71K
--
$ 448.06K
195.68M
250,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Bumper הוא $ 350.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUMP הוא 195.68M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 448.06K.

Bumper (BUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bumperל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBumper ל USDהיה . $ +0.0003875869.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBumper ל USDהיה $ +0.0002289856.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bumperל USDהיה $ +0.0001511657276692766.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ +0.0003875869+21.63%
60 ימים$ +0.0002289856+12.78%
90 ימים$ +0.0001511657276692766+9.21%

מה זהBumper (BUMP)

Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions

Bumper (BUMP) משאב

האתר הרשמי

Bumperתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bumper (BUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bumper (BUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bumper.

בדוק את Bumper תחזית המחיר עכשיו‏!

BUMP למטבעות מקומיים

Bumper (BUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bumper (BUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bumper (BUMP)

כמה שווה Bumper (BUMP) היום?
החי BUMPהמחיר ב USD הוא 0.00179222 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של BUMP ל USD הוא $ 0.00179222. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bumper?
שווי השוק של BUMP הוא $ 350.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUMP?
ההיצע במחזור של BUMP הוא 195.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUMP?
‏‏BUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.438225 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUMP?
BUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUMP הוא -- USD.
האם BUMP יעלה השנה?
BUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
