Bumper (BUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00179184 $ 0.00179184 $ 0.00179184 24 שעות נמוך $ 0.00179244 $ 0.00179244 $ 0.00179244 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00179184$ 0.00179184 $ 0.00179184 גבוה 24 שעות $ 0.00179244$ 0.00179244 $ 0.00179244 שיא כל הזמנים $ 0.438225$ 0.438225 $ 0.438225 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -10.68% שינוי מחיר (7D) -10.68%

Bumper (BUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00179222. במהלך 24 השעות האחרונות, BUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179184 לבין שיא של $ 0.00179244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.438225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bumper (BUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 350.71K$ 350.71K $ 350.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 448.06K$ 448.06K $ 448.06K אספקת מחזור 195.68M 195.68M 195.68M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bumper הוא $ 350.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUMP הוא 195.68M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 448.06K.