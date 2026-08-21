bullwifhat מחיר היום

מחיר bullwifhat (BULLWIF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BULLWIF ל USD הוא $ 0 לכל BULLWIF.

bullwifhat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,080.96, עם היצע במחזור של 995.14M BULLWIF. ב‑24 השעות האחרונות, BULLWIF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BULLWIF נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

bullwifhat (BULLWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K אספקת מחזור 995.14M 995.14M 995.14M אספקה כוללת 995,140,788.427969 995,140,788.427969 995,140,788.427969

שווי השוק הנוכחי של bullwifhat הוא $ 17.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BULLWIF הוא 995.14M, עם היצע כולל של 995140788.427969. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.08K.