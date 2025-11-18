Bulls vs Bears מחיר היום

מחיר Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001063, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BULLSVSBEARS ל USD הוא $ 0.00001063 לכל BULLSVSBEARS.

Bulls vs Bears כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,628.6, עם היצע במחזור של 1.00B BULLSVSBEARS. ב‑24 השעות האחרונות, BULLSVSBEARS סחר בין $ 0.00001044 (נמוך) ל $ 0.00001072 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00013281, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000658.

ביצועים לטווח קצר, BULLSVSBEARS נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bulls vs Bears הוא $ 10.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BULLSVSBEARS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.63K.