BullDogito (BDOGITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00247975 גבוה 24 שעות $ 0.00261494 שיא כל הזמנים $ 0.04377755 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00148213 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -4.11% שינוי מחיר (7D) -15.03%

BullDogito (BDOGITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00248707. במהלך 24 השעות האחרונות, BDOGITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00247975 לבין שיא של $ 0.00261494, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BDOGITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04377755, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00148213.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BDOGITO השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -4.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BullDogito (BDOGITO) מידע שוק

שווי שוק $ 968.35K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.71M אספקת מחזור 389.35M אספקה כוללת 1,089,353,847.0066679

שווי השוק הנוכחי של BullDogito הוא $ 968.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BDOGITO הוא 389.35M, עם היצע כולל של 1089353847.0066679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.