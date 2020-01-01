Bull Star Finance (BSF) טוקנומיקה
mbark on a journey of innovation and compassion with Bulls Star Finance, a groundbreaking token on the Binance Smart Chain poised to redefine the landscape of philanthropy and personal development. With an exclusive supply cap of 20 million tokens, Bulls Star is not merely an investment; it is a call to join a movement dedicated to fostering joy and extending support to the underprivileged. Uncover how our distinctive vision and carefully crafted tokenomics stand to enrich both our investors and the wider community.
Bull Star Finance (BSF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bull Star Finance (BSF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים.
Bull Star Finance (BSF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Bull Star Finance (BSF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BSF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BSFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BSFטוקניומיקה, חקרו אתBSFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
