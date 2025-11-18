BULBUL2DAO מחיר היום

מחיר BULBUL2DAO (BULBUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005391, עם שינוי של 2.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BULBUL ל USD הוא $ 0.00005391 לכל BULBUL.

BULBUL2DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,911, עם היצע במחזור של 1.00B BULBUL. ב‑24 השעות האחרונות, BULBUL סחר בין $ 0.0000524 (נמוך) ל $ 0.00005391 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00084307, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004083.

ביצועים לטווח קצר, BULBUL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BULBUL2DAO (BULBUL) מידע שוק

שווי שוק $ 53.91K$ 53.91K $ 53.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.91K$ 53.91K $ 53.91K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BULBUL2DAO הוא $ 53.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BULBUL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.91K.