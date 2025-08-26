BuildAI (BUILD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.118137 $ 0.118137 $ 0.118137 24 שעות נמוך $ 0.128887 $ 0.128887 $ 0.128887 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.118137$ 0.118137 $ 0.118137 גבוה 24 שעות $ 0.128887$ 0.128887 $ 0.128887 שיא כל הזמנים $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0028824$ 0.0028824 $ 0.0028824 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -7.86% שינוי מחיר (7D) -24.84% שינוי מחיר (7D) -24.84%

BuildAI (BUILD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.118746. במהלך 24 השעות האחרונות, BUILD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.118137 לבין שיא של $ 0.128887, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUILDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0028824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUILD השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BuildAI (BUILD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 8.87M 8.87M 8.87M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BuildAI הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILD הוא 8.87M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.