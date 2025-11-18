Bucket Protocol BUCK Stablecoin מחיר היום

מחיר Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) בזמן אמת היום הוא $ 1.004, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUCK ל USD הוא $ 1.004 לכל BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,373,447, עם היצע במחזור של 25.28M BUCK. ב‑24 השעות האחרונות, BUCK סחר בין $ 0.979175 (נמוך) ל $ 1.011 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUCK נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו +0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 25.37M$ 25.37M $ 25.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.37M$ 25.37M $ 25.37M אספקת מחזור 25.28M 25.28M 25.28M אספקה כוללת 25,280,023.99459378 25,280,023.99459378 25,280,023.99459378

שווי השוק הנוכחי של Bucket Protocol BUCK Stablecoin הוא $ 25.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUCK הוא 25.28M, עם היצע כולל של 25280023.99459378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.37M.