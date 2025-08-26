BUBL (BUBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.73% שינוי מחיר (7D) -10.18% שינוי מחיר (7D) -10.18%

BUBL (BUBL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUBL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUBL (BUBL) מידע שוק

שווי שוק $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K אספקת מחזור 9.36B 9.36B 9.36B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BUBL הוא $ 15.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUBL הוא 9.36B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.00K.