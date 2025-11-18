BTC Bull Token מחיר היום

מחיר BTC Bull Token (BTCBULL) בזמן אמת היום הוא $ 0.01041539, עם שינוי של 0.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTCBULL ל USD הוא $ 0.01041539 לכל BTCBULL.

BTC Bull Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,041,539, עם היצע במחזור של 100.00M BTCBULL. ב‑24 השעות האחרונות, BTCBULL סחר בין $ 0.01014484 (נמוך) ל $ 0.01041996 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.241602, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BTCBULL נע ב -- בשעה האחרונה ו +55.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BTC Bull Token (BTCBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

