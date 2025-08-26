עוד על BTC2X-FLI

BTC2X-FLI מידע על מחיר

BTC2X-FLI אתר רשמי

BTC2X-FLI טוקניומיקה

BTC2X-FLI תחזית מחיר

BTC 2x Flexible Leverage Index סֵמֶל

BTC 2x Flexible Leverage Index מחיר (BTC2X-FLI)

1 BTC2X-FLI ל USDמחיר חי:

-4.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:12:43 (UTC+8)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.83%

-4.50%

-5.46%

-5.46%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) המחיר בזמן אמת של הוא $53.23. במהלך 24 השעות האחרונות, BTC2X-FLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 52.76 לבין שיא של $ 56.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTC2X-FLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 199.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTC2X-FLI השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של BTC 2x Flexible Leverage Index הוא $ 3.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTC2X-FLI הוא 73.97K, עם היצע כולל של 73968.87945493776. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.94M.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BTC 2x Flexible Leverage Indexל USDהיה $ -2.50866280486069.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTC 2x Flexible Leverage Index ל USDהיה . $ -6.0913431120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTC 2x Flexible Leverage Index ל USDהיה $ +2.5090279880.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BTC 2x Flexible Leverage Indexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.50866280486069-4.50%
30 ימים$ -6.0913431120-11.44%
60 ימים$ +2.5090279880+4.71%
90 ימים$ 0--

מה זהBTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) משאב

האתר הרשמי

BTC 2x Flexible Leverage Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BTC 2x Flexible Leverage Index.

בדוק את BTC 2x Flexible Leverage Index תחזית המחיר עכשיו‏!

BTC2X-FLI למטבעות מקומיים

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTC2X-FLI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

כמה שווה BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) היום?
החי BTC2X-FLIהמחיר ב USD הוא 53.23 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTC2X-FLI ל USD?
המחיר הנוכחי של BTC2X-FLI ל USD הוא $ 53.23. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BTC 2x Flexible Leverage Index?
שווי השוק של BTC2X-FLI הוא $ 3.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTC2X-FLI?
ההיצע במחזור של BTC2X-FLI הוא 73.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTC2X-FLI?
‏‏BTC2X-FLI השיג מחיר שיא (ATH) של 199.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTC2X-FLI?
BTC2X-FLI ‏‏רשם מחירATL של 2.71 USD.
מהו נפח המסחר של BTC2X-FLI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTC2X-FLI הוא -- USD.
האם BTC2X-FLI יעלה השנה?
BTC2X-FLI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTC2X-FLI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:12:43 (UTC+8)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

