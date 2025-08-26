BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 52.76 גבוה 24 שעות $ 56.28 שיא כל הזמנים $ 199.13 המחיר הנמוך ביותר $ 2.71 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -4.50% שינוי מחיר (7D) -5.46%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) המחיר בזמן אמת של הוא $53.23. במהלך 24 השעות האחרונות, BTC2X-FLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 52.76 לבין שיא של $ 56.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTC2X-FLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 199.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTC2X-FLI השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.94M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.94M אספקת מחזור 73.97K אספקה כוללת 73,968.87945493776

שווי השוק הנוכחי של BTC 2x Flexible Leverage Index הוא $ 3.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTC2X-FLI הוא 73.97K, עם היצע כולל של 73968.87945493776. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.94M.