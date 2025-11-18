Bscbook מחיר היום

מחיר Bscbook (BOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000785, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOK ל USD הוא $ 0.00000785 לכל BOOK.

Bscbook כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,853.46, עם היצע במחזור של 1.00B BOOK. ב‑24 השעות האחרונות, BOOK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001501, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000502.

ביצועים לטווח קצר, BOOK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bscbook (BOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bscbook הוא $ 7.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.85K.