BrutalSol (BRUTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -11.04% שינוי מחיר (7D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -5.66%

BrutalSol (BRUTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRUTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRUTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRUTE השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -11.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BrutalSol (BRUTE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.24K$ 40.24K $ 40.24K אספקת מחזור 903.33M 903.33M 903.33M אספקה כוללת 999,518,324.011801 999,518,324.011801 999,518,324.011801

שווי השוק הנוכחי של BrutalSol הוא $ 36.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRUTE הוא 903.33M, עם היצע כולל של 999518324.011801. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.24K.