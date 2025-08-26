עוד על BRRR

Brrr de Money סֵמֶל

Brrr de Money מחיר (BRRR)

לא רשום

1 BRRR ל USDמחיר חי:

--
----
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Brrr de Money (BRRR) טבלת מחירים חיה
Brrr de Money (BRRR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.28%

+4.79%

+4.79%

Brrr de Money (BRRR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRRR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRRRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRRR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brrr de Money (BRRR) מידע שוק

$ 156.04K
$ 156.04K$ 156.04K

--
----

$ 156.04K
$ 156.04K$ 156.04K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Brrr de Money הוא $ 156.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRRR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.04K.

Brrr de Money (BRRR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brrr de Moneyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrrr de Money ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrrr de Money ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brrr de Moneyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.28%
30 ימים$ 0+11.83%
60 ימים$ 0+71.07%
90 ימים$ 0--

מה זהBrrr de Money (BRRR)

BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Brrr de Money (BRRR) משאב

האתר הרשמי

Brrr de Moneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brrr de Money (BRRR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brrr de Money (BRRR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brrr de Money.

בדוק את Brrr de Money תחזית המחיר עכשיו‏!

BRRR למטבעות מקומיים

Brrr de Money (BRRR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brrr de Money (BRRR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRRR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brrr de Money (BRRR)

כמה שווה Brrr de Money (BRRR) היום?
החי BRRRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRRR ל USD?
המחיר הנוכחי של BRRR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brrr de Money?
שווי השוק של BRRR הוא $ 156.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRRR?
ההיצע במחזור של BRRR הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRRR?
‏‏BRRR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRRR?
BRRR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRRR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRRR הוא -- USD.
האם BRRR יעלה השנה?
BRRR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRRR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
