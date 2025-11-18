Browsr AI מחיר היום

מחיר Browsr AI (BRWS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00352982, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRWS ל USD הוא $ 0.00352982 לכל BRWS.

Browsr AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,883.49, עם היצע במחזור של 5.07M BRWS. ב‑24 השעות האחרונות, BRWS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04742989, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00327585.

ביצועים לטווח קצר, BRWS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Browsr AI (BRWS) מידע שוק

שווי שוק $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K אספקת מחזור 5.07M 5.07M 5.07M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Browsr AI הוא $ 17.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRWS הוא 5.07M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.30K.