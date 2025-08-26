Brotherhood (BOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00474994 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -9.24% שינוי מחיר (7D) -30.27%

Brotherhood (BOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00474994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOG השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -9.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brotherhood (BOG) מידע שוק

שווי שוק $ 599.72K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 599.72K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Brotherhood הוא $ 599.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOG הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 599.72K.