BROKIE AI סֵמֶל

BROKIE AI מחיר ($BROKIE)

לא רשום

1 $BROKIE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BROKIE AI ($BROKIE) טבלת מחירים חיה
BROKIE AI ($BROKIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153486
$ 0.00153486$ 0.00153486

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.56%

+4.56%

BROKIE AI ($BROKIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BROKIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BROKIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00153486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BROKIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BROKIE AI ($BROKIE) מידע שוק

$ 11.61K
$ 11.61K$ 11.61K

--
----

$ 11.61K
$ 11.61K$ 11.61K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,795.075665
999,847,795.075665 999,847,795.075665

שווי השוק הנוכחי של BROKIE AI הוא $ 11.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BROKIE הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999847795.075665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.61K.

BROKIE AI ($BROKIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BROKIE AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBROKIE AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBROKIE AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BROKIE AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.83%
60 ימים$ 0-24.48%
90 ימים$ 0--

מה זהBROKIE AI ($BROKIE)

The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!

BROKIE AI ($BROKIE) משאב

האתר הרשמי

BROKIE AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BROKIE AI ($BROKIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BROKIE AI ($BROKIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BROKIE AI.

בדוק את BROKIE AI תחזית המחיר עכשיו‏!

$BROKIE למטבעות מקומיים

BROKIE AI ($BROKIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BROKIE AI ($BROKIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $BROKIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BROKIE AI ($BROKIE)

כמה שווה BROKIE AI ($BROKIE) היום?
החי $BROKIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $BROKIE ל USD?
המחיר הנוכחי של $BROKIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BROKIE AI?
שווי השוק של $BROKIE הוא $ 11.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $BROKIE?
ההיצע במחזור של $BROKIE הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $BROKIE?
‏‏$BROKIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00153486 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $BROKIE?
$BROKIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $BROKIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $BROKIE הוא -- USD.
האם $BROKIE יעלה השנה?
$BROKIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $BROKIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.