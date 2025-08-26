Bro if I held (IF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00130147$ 0.00130147 $ 0.00130147 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.15% שינוי מחיר (7D) +11.09% שינוי מחיר (7D) +11.09%

Bro if I held (IF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00130147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bro if I held (IF) מידע שוק

שווי שוק $ 26.72K$ 26.72K $ 26.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.72K$ 26.72K $ 26.72K אספקת מחזור 997.07M 997.07M 997.07M אספקה כוללת 997,068,544.465646 997,068,544.465646 997,068,544.465646

שווי השוק הנוכחי של Bro if I held הוא $ 26.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IF הוא 997.07M, עם היצע כולל של 997068544.465646. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.72K.